Ущерб магазина от кражи похищенных вещей составил порядка семи тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержали трех воров одежды из магазина. Ими оказались молодые люди, проживающие в Белореченске.

- Заявление о краже фирменной спортивной одежды из торгового зала в центре Майкопа поступило в городской отдел полиции 9 июля. Ущерб магазина от кражи похищенных вещей составил порядка семи тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на момент задержания подозреваемые во всем признались. Часть похищенной одежды получилось вернуть.

МВД напоминает, чтобы избежать подобных ситуаций в залах и над кассами необходима установка видеокамер. А также по возможности оборудование помещений зеркалами безопасности и противокражными системами.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Теучежском районе Адыгеи задержали серийного вора. Мужчина занимался кражей из автомобилей.