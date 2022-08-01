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Общество1 августа 2022 6:32

В Майкопе задержали трех воров одежды из магазина

Молодые люди ранее не были судимы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ущерб магазина от кражи похищенных вещей составил порядка семи тысяч рублей

Ущерб магазина от кражи похищенных вещей составил порядка семи тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержали трех воров одежды из магазина. Ими оказались молодые люди, проживающие в Белореченске.

- Заявление о краже фирменной спортивной одежды из торгового зала в центре Майкопа поступило в городской отдел полиции 9 июля. Ущерб магазина от кражи похищенных вещей составил порядка семи тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на момент задержания подозреваемые во всем признались. Часть похищенной одежды получилось вернуть.

МВД напоминает, чтобы избежать подобных ситуаций в залах и над кассами необходима установка видеокамер. А также по возможности оборудование помещений зеркалами безопасности и противокражными системами.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Теучежском районе Адыгеи задержали серийного вора. Мужчина занимался кражей из автомобилей.