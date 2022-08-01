Вениамин Кондратьев проверил стройку проблемного ЖК «Жемчужина» в Краснодаре

Два литера готовы на 80%, а третий – на 40% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре достраивают проблемный ЖК «Жемчужина». Ход работ проверил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего ЖК включает три 17-этажных дома всего на 630 квартир. Два литера готовы на 80%, а третий – на 40%. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», завершить работы здесь планируют в 2023 году.

- Ко мне неоднократно обращались дольщики ЖК, сегодня лично приехал на стройплощадку, чтобы оценить ситуацию. С мая 2022 года достройкой комплекса занимается Региональная строительная компания, которой выделили необходимые средства. Сегодня здесь стоят практически готовые дома, но люди видят слабую активность работ на объекте. За контрольную точку возьмем 15 сентября, к этой дате застройщик должен привлечь дополнительные бригады, - отметил Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в проблемном ЖК «Жемчужина» увеличили число строителей.