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Общество1 августа 2022 18:13

Новая трасса в обход Адлера будет скоростной и четырехполосной

Грунт от строительства дорог будет использован для отсыпки пляжей и берегоукрепления в Сочи
Евгения ХАЛИКОВА
В объезд Сочи появятся альтернативные дороги.

В объезд Сочи появятся альтернативные дороги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обход Адлера станет четырехполосным, а скорость движения по трассе будет не ниже 80 км в час. Предварительный проект альтернативных объездных курортных дорог обсудили 1 августа в Сочи на совещании по развитию дорожного строительства в регионе, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Утвержден пятилетний план дорожного строительства в Краснодарском крае. От сложных технологических решений необходимо отказаться, нужно будет находить оптимальные решения и применять комбинированные варианты, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Проект строительства объездной Адлера предусматривает возведение пяти пар эстакад и сооружение трех пар тоннелей. Также будут устроены три транспортные развязки. Грунт от строительства будет использован для отсыпки пляжей и берегоукрепления Сочи.