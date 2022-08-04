Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 9:16

В Сочи продлили штормовое предупреждение до 6 августа

На курорте возможно формирование смерчей
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте штормовое предупреждение.

На курорте штормовое предупреждение.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи метеорологи прогнозируют до конца 6 августа сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с. В связи с этим было введено штормовое предупреждение.

Жителей и гостей региона предупреждают о возможном формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112, - напоминают в Краснодарском ЦГМС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курорте дожди будут идти до конца недели. Только в воскресенье, 7 августа, выглянет солнце и прекратятся ливни.