В Сочи продлили штормовое предупреждение до 6 августа

На курорте штормовое предупреждение. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи метеорологи прогнозируют до конца 6 августа сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 20-22 м/с. В связи с этим было введено штормовое предупреждение.

Жителей и гостей региона предупреждают о возможном формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112, - напоминают в Краснодарском ЦГМС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курорте дожди будут идти до конца недели. Только в воскресенье, 7 августа, выглянет солнце и прекратятся ливни.