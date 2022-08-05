Концерн «Покровский» запустит агротрейдинг

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

Хозяйства ГК «Концерн «Покровский» завершили уборку озимых зерновых культур в Краснодарском крае: валовый сбор пшеницы составил 710 тыс. тонн, ячменя – 94 тыс. тонн. Максимальная урожайность ячменя на полях концерна составила 97 центнеров с гектара, пшеницы – 82,5 ц/га. В новом сезоне концерн планирует вдвое увеличить объёмы экспорта сельхозродукции, в том числе за счет развития трейдингового направления.

«Хозяйства концерна расположены в 17 районах Краснодарского края – от самой южной точки региона до северных предгорных зон на границе с Карачаево-Черкессией. Уборочная кампания заняла 18 дней, в ней мы одновременно задействовали более 370 единиц зерноуборочной техники. В этом сезоне погода благоволит аграриям: на некоторых территориях присутствия дожди на 2-3 дня выбили нас из графика, но в целом мы завершили уборку строго в запланированные сроки и получили высокую урожайность основных культур», - подвела итоги уборочной кампании главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко.

Средняя урожайность ячменя на полях концерна составила 88 центнеров с гектара, озимой пшеницы – 70,3 ц/га. Для сравнения, в целом по Краснодарскому краю эти показатели, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза РФ, составляют 72,3 ц/га и 66,6 ц/га соответственно. Наивысшую урожайность в рамках группы компаний по ячменю показали «Курганинскагро» - 97 ц/га, племзавод «Бейсуг» в Приморско-Ахтарском районе – 95,4 ц/га, и племзавод «Воля» в станице Челбасской – 94,5 ц/га. По пшенице на первом месте АПП «Родина» в Лабинском районе – 82,5 ц/га, почти не отстает «Курганинскагро» - 81,6 ц/га, замыкает тройку лидеров ПЗ «Воля» - 78,2 ц/га.

«Концерн специализируется на зерне и делает акцент на высокой культуре земледелия, используя все современные инструменты для того, чтобы получать максимальную урожайность с каждого гектара. Кроме того, мы полностью контролируем качество своей продукции. В составе холдинга есть собственные семеноводческие хозяйства, при выращивании урожая мы соблюдаем все требования агротехнологии, применяем инновационные разработки на своих полях. Также мы сами храним, перерабатываем и экспортируем зерно – в концерн входит пять элеваторов с совокупным грузооборотом 1,6 млн тонн в год», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Последние пять лет группа компаний активно развивает экспорт сельхозпродукции собственного производства, в 2020 году его объем составил 400 тыс. тонн, в 2021-м – вырос еще на 25%, до 500 тыс. тонн. География экспортных поставок концерна охватывает 22 страны, среди которых – КНР, Турция, Египет, Ливия, Нигерия и другие страны Ближнего Востока и африканского континента. По итогам сезона 2022/23 концерн планирует увеличить экспорт до 1 млн тонн, в том числе за счет развития агротрейдинга.

«В новом сезоне, видя активный интерес к российской продукции АПК, мы готовы помочь выйти на внешние рынки и другим сельхозпроизводителям Кубани. Учитывая созданную на юге России экспортную инфраструктуру – морские порты, железнодорожные пути, элеваторы для хранения и перевалки зерна, подобная кооперация позволит нам создать свой региональный рынок и более масштабно представлять агропромышленный потенциал Краснодарского края на мировой арене. Причем мы планируем экспортировать не только зерно, но и нишевые культуры, а также продукцию переработки – жом и патоку, комбикорма, муку», - озвучил планы группы компаний бенефициар ГК «Концерн «Покровский» Андрей Коровайко.