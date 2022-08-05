Видео конфликта за место на пляже в Геленджике посмотрели в мэрии курорта

В Геленджике работник пляжа выгонял отдыхающих, расположившихся на песке между шезлонгами

В администрации Геленджика посмотрели видео конфликта за место на пляже. Глава города-курорта поручил расторгнуть договор с арендатором территории.

Конфликт произошел накануне днем на пляже «Дельфин». Пользователи соцсетей опубликовали видео, в котором работник прогонял отдыхающих. Посетители пляжа расположились на песке между платными шезлонгами, что не понравилось сотруднику.

- Хамского отношения к туристам и вообще к людям не потерпим на территории Геленджика. Поручил в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей курорта на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт, - написал мэр Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Отметим, что это не первый за лето случай, связанный с пляжем. В июле здесь умерла женщина. Она шла по территории, но в какой-то момент упала на песок и не очнулась. По словам очевидцев, женщина могла скончаться от удара током, задев провода от холодильника с мороженым. Точную причину смерти устанавливают следователи.