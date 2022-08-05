Схему газоснабжения Сочи разработают к концу 2023 года Фото: пресс-служба администрации Сочи

Схему газоснабжения Сочи разработают к концу 2023 года. Об этом сообщили на совещании по вопросам газификации поселений города под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Сейчас системы газоснабжения нет в 35 поселениях.

- Тридцать соцобъектов до сих пор также не имеют технологической возможности подключения к системе. Для ее создания необходимо строительство газопроводов высокого и среднего давления и сопутствующей инфраструктуры. Город заключил муниципальный контракт на разработку схемы газоснабжения, которая даст необходимые параметры и объемы, – отметил мэр Сочи.

Предварительно, для газификации поселений необходимо построить 800 километров газопровода, 24 газораспределительные станции, более 1100 километров газопровода и почти 600 газорегуляторных пунктов.

Всего по программе соцгазификации в Сочи планируют газифицировать 708 домов.