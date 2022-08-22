На Главной площади Краснодара торжественно подняли флаг России

Фото: krd.ru

День флага России отмечается 22 августа. В Краснодаре сегодня в честь праздника на Главной площади Краснодара торжественно подняли российский триколор.

- Полотно к флагштоку доставил Почетный караул Кубанского казачьего войска. Флаг подняли под гимн России в исполнении вокально-хореографического коллектива, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Жителей и гостей города поздравила с праздником председатель гордумы Вера Галушко и исполняющий обязанности мэра Краснодара Максим Слюсарев.

- Это особый день и особый праздник, ведь триколор — символ побед России, который воплощает мощь, славу и независимость страны. Краснодарцы вносят свой вклад в развитие и процветание России и Кубани, делая наш любимый город современным и комфортным. Желаю всем горожанам новых успехов и достижений, радости, счастья и благополучия! — сказал Слюсарев.

В Краснодаре 22 августа проходят праздничные акции и флешмобы. Единый хештег в этот день в соцсетях— #МЫподФлагомРоссии. Ранее «Комсомолка» публиковала программу мероприятий.