Атмосферная засуха наблюдается на Кубани

Кубани угрожают последствия засухи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае наблюдается атмосферная засуха. По данным Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в некоторых районах края это явление уже достигло критических отметок.

- В Усть-Лабинском районе на протяжении 30 дней не было эффективных осадков от 5 мм в сутки и более. Температура в районе более 20 дней не опускается ниже 30...35 °C. Эти явления чреваты возникновением пыльных бурь в регионе, - сообщили в КГМС по Краснодарскому краю.

Что такое пыльная буря, кубанцы увидят 23 августа. Угрожает она жителям восточной и северной части края. Ветер по прогнозам будет восточный и северо-восточный с порывами до 22 м/с. В связи с ураганным ветром и пыльными бурями в ГИБДД региона рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также внимательно проезжать пешеходные переходы.