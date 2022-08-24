Морское сообщение между Новороссийском и Сочи возобновят с 25 августа

Фото: vodohod-express.ru

Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планируют возобновить до 30 августа. По маршруту будут курсировать суда "Грифон" и "Комета". "Комету" собираются запустить уже 25 августа. А "Грифон" - в начале следующей недели. Об этом сообщила компания-перевозчик «Водоходъ Экспресс».

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки по Черному морю между Сочи и Сухумом, а также между Сочи, Новороссийском и Геленджиком приостановлены по техническим причинам. Суда приводили в порядок: их очищали от планктона, также проводилась полировка крыльев и гребных винтов для улучшения ходовых качеств теплохода.

Напомним, морское сообщение Новороссийск - Геленджик - Сочи стартовало весной 2022 года. В условиях ограничения авиаперелетов оно стало альтернативой для того, чтобы добраться на курорты Краснодарского края.