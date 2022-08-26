Женщина переходила дорогу, когда ее сбила машина Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки насмерть сбил 54-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к 21:00 в Динском районе. По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai Accent проезжал по трассе Краснодар - Ейск, где сбил пешехода. Женщина в этот момент переходила дорогу в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Майкопе в аварии пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет. Мужчина сел за руль, не имея прав.