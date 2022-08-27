Жители и гости города могут купить продукты по минимальным ценам

В Краснодаре 27 августа открылись пять ярмарок выходного дня. Торговые площадки принимают посетителей с 8:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости краевого центра могут купить товары на ярмарках по улицам Одесской вблизи дома № 48, Бургасской около дома № 31/1, Восточно-Кругликовской вблизи дома № 26. Еще две торговые площадки работают по улицам им. Героя Яцкова вблизи дома № 11) и им. Архитектора Ишунина около строения № 7, к. 1.

Посетителям предлагают продукцию почти 600 кубанских товаропроизводителей. На ярмарках можно купить сезонные овощи, фрукты и летние ягоды, выпечку, кондитерские изделия, мед.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре на ярмарках выходного дня начали продавать арбузы и дыни. Местные производители предлагают товары по минимальным ценам.