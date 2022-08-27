Открытие памятника состоялось на День города. Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Памятник народному артисту Василию Лановому открыли в Геленджике. Как удалось узнать «КП» - Кубань», бюст народного артиста СССР установили на площади около Дворца культуры.

- Геленджик на протяжении многих лет был связан с Василием Лановым крепкими узами дружбы и взаимной любви. Сам Василий Семенович называл себя стопроцентным геленджичанином, - написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Стоит сказать, что в 2019 году в Геленджике на Аллее звезд появилась звезда Василия Ланового. При участии народного артиста в селе Марьина Роща открыта Аллея Героев и мемориальная доска с его цитатой: «Наследники Великой Победы! Берегите Родину!». А теперь монумент с лицом артиста будет стоять в самом центре курорта.

- Бюст создан скульптором, народным художником Российской Федерации – Салаватом Щербаковым по заказу вдовы артиста Ирины Купченко и руководителя проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

Как отметил глава города, место установки бюста выбрано неслучайно.

- У Дворца культуры ежегодно формируется колонна для участия в шествии «Бессмертного полка», - добавил Алексей Богодистов. - Василия Ланового называли символом этого движения.

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни 28 января 2021 года. Ему было 87 лет. Артист умер от коронавируса. В начале января его госпитализировали с ковидом, 28-го числа перевели в реанимацию, так как состояние ухудшилось. В этот же день Василия Ланового не стало.