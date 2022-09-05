Евгений Белоусов поздравил семью на выписке из роддома Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике полицейский экстренно доставил беременную женщину в роддом. Маму с малышом уже выписали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в пробке в районе Кабардинки. У пассажирки легковушки начались роды – об этом сообщили командиру взвода №2 ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Геленджику капитану полиции Евгению Белоусову.

- Отыскав нужную машину, госавтоинспектор пересадил женщину в патрульный автомобиль, и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, экстренно доставил ее в родильное отделение городской больницы, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Женщину успели доставить в роддом – здесь на свет появился здоровый малыш. В день выписки полицейский пришел в медучреждение поздравить семью с пополнением. Они, в свою очередь, поблагодарили Евгения Белоусова за оказанную помощь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре сотрудники ДПС встретили из роддома молодую мать, которую спасли на дороге. Полицейские сопроводили роженицу до медучреждения.