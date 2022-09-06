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Происшествия6 сентября 2022 7:32

Женщину, показывающую грудь на дороге в Краснодаре, госпитализировали

Ее забрали в больницу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

В Краснодаре утром 6 сентября заметили неадекватную женщину. Она ходила по проезжей части на улице Промышленной. Дамочка ругалась с прохожими и показывала грудь проезжающим мимо машинам.

В полиции сообщили, что дамочку госпитализировали.

- Очевидцы сообщили в дежурную часть о неадекватном поведении женщины. Наряд задержал ее, но она оказывала сопротивление и раздевалась. С учетом ее состояния полицейские вызвали скорую. Женщину госпитализировали, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливаются причины странного поведения горожанки.