Людмила Ветрова Фото: Союз журналистов Кубани

Умерла кубанская журналистка Людмила Ветрова. Заслуженного работника культуры края не стало на 98-м году жизни. О смерти сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Людмила Ветрова работала в региональных газетах «Комсомолец Кубани», «Советская Кубань», «Рассвет». Известный в крае автор участвовала в создании региональной телестудии – журналистка занимала должность редактора выпусков новостей и вела первую программу для женщин.

Будучи подростком, будущая журналистка пережила Великую Отечественную войну. В 16 лет она работала на санитарном поезде и участвовала в эвакуации раненых в Сталинградской битве.

В 1961 году Людмила Ветрова вступила в Союз журналистов СССР. А до 79 лет Людмила Дмитриевна как общественный корреспондент публиковалась в издании «Кубань сегодня».

- Она хорошо владела английским и в советские годы по приглашению секретариата участвовала во многих зарубежных рабочих поездках. Так случилось, что Союз журналистов и наше региональное отделение стали ее опорой в последние годы жизни, - рассказали в краевом отделении.

В прошлом году Людмила Ветрова стала жертвой ограбления. Как сообщала «КП» - Кубань», на заслуженного работника культуры края напала семейная пара. Мужчина и женщина направились за журналисткой в подъезде, после чего втолкнули ее в квартиру, связали и начали пытать. Забрав деньги из комода, они оставили женщину и ушли. К счастью, Людмиле Ветровой тогда помогла соседка, которая, зайдя в квартиру, нашла ее связанной. Пострадавшей женщине оказали помощь врачи, а деньги вернули.

Несколько дней назад кубанской журналистке исполнилось 97 лет.