Учебный год у детей начался в кабинетах, где до сих пор не закончились ремонтные работы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура взяла на контроль капремонт школы № 93 в Краснодаре. Ранее родители учеников, у которых начался учебный год, пожаловались в соцсетях о срыве образовательного процесса. По их словам, из-за того, что ремонтные работы не закончились, детей отправили на внеплановые каникулы. Появившиеся сообщения стали поводом для проверки прокуратуры.

- Установлено, что доводы публикации о несвоевременном завершении работ по капитальному ремонту электропроводки в школе № 93 нашли свое подтверждение, - заявили в прокуратуре Краснодарского края.

Как стало известно, причина этого - недобросовестное отношение к исполнению договора подрядчика и ненадлежащего контроля со стороны администрации школы.

- В связи с чем прокуратура округа внесла директору школы и руководителю подрядной организации представления об устранении выявленных нарушений, - уточняют в надзорном ведомстве.

Сейчас ремонтные работы находятся в завершающей стадии. Как удалось узнать «КП» - Кубань», их планируют закончить к 12 сентября. Ход ремонта стоит на особом контроле прокуратуры округа.

Ранее сообщалось, что родителей удивило усеченное расписание занятий в школе № 93 Краснодара.