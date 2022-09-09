Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва

Андрей Кравченко проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Новороссийска проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва. Об этом Андрей Кравченко сообщил в своем telegram-канале.

Глава города-героя посетил избирательный участок в гимназии №8.

- Сегодня одним из первых выразил свою гражданскую позицию, поскольку считаю это долгом каждого, кто неравнодушен к судьбе родного города и края. Мы жители великой страны с великой историей, наше с вами благополучное настоящее и будущее зависит только от нас,- отметил Андрей Кравченко.

Отметим, в Новороссийске 9 сентября открылись 139 избирательных участков. Всего в городе-герое насчитывается 242 тысячи 149 избирателей. Жители могут сделать выбор в течение трех дней с 8:00 до 20:00.

Уточняется, что для избирателей на участках организовали конкурсы, например, «Приведи родителей на выборы», розыгрыш лотереи. Избирателям старше 80 лет будут вручать сувениры, а проголосовавшим впервые - обложки на паспорт. В том числе организованы ярмарки и буфеты.