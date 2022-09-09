На Кубани стартовали выборы 2022

Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 Фото из архива КП

В Краснодарском крае стартовали выборы 2022. 9 сентября в крае заработали более 2,8 тысячи избирательных участков. Всего в регионе пройдут 102 избирательные кампании.

В течение трех дней – с 9 по 11 сентября – в регионе выберут депутатов Законодательного собрания края седьмого созыва, депутатов четырех представительных органов муниципалитетов, глав 66 сельских и городских поселений. А также запланированы дополнительные выборы депутатов 31-го Совета депутатов муниципалитетов.

Проголосовать каждый гражданин может с 8:00 до 20:00. Всего на Кубани насчитывается 4,3 миллиона избирателей. Стоит отметить, что из них почти 57 тысяч человек проголосуют впервые. Для жителей, которые не смогут прийти и проголосовать, организуют голосование на дому. Уточняется, что оформить заявку можно до 14:00 11 сентября. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию.

Все избирательные участки региона обеспечены каналами и средствами связи с полицией, экстренными службами и технологическим оборудованием. В пунктах дежурят полицейские и пожарные. Кроме того, на избирательных участках организована видеофиксация. Видеонаблюдение в записи выбрано для более объективного и прозрачного процесса выборов. Кроме того, видеокамеры продолжат работу после закрытия участков и до подсчета голосов и определения итогов. А запись будет доступна для пересмотра.

- Дорогие земляки, именно от нас с вами зависит, кто в ближайшие годы будет принимать важные для Кубани законы, благоустраивать города и станицы, реализовывать различные проекты. Важен каждый голос, - обратился к жителям губернатор Вениамин Кондратьев.

Из более чем 2,8 тысячи избирательных участков свыше 390 открылись в Краснодаре. Как сообщили в мэрии краевого центра, из них 377 работают постоянно. А 15 пунктов организованы временно. Уточняется, что в 2022 году в городе открылось на 17 избирательных участков больше.

- В Краснодаре будут работать 19 комплексов обработки избирательных бюллетеней - это на 5 электронных урн больше, чем на предыдущих выборах. Призываю всех горожан обязательно реализовать свое избирательное право и выразить свою гражданскую позицию, - отметил председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов.

Напомним, избирателю предоставят два бюллетеня. В одном из них можно отдать голос за кандидата от определенного избирательного округа, а в другом документе – проголосовать за партию.

Накануне в Краснодаре открыли центр общественного наблюдения за выборами. С 9 по 11 сентября по улице Северной, 405 он будет работать круглосуточно, а 12 сентября – с 9:00 до 17:00.

В центре подготовили 15 рабочих мест с компьютерами, зону для работы журналистов и пресс-конференций, экран для прямых эфиров и подключений региональных и федеральных экспертов. Здесь постоянно будут находиться члены мобильных групп наблюдателей, чтобы оперативно выезжать на участки для анализа споров и конфликтов.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 295 вакантных мандатов претендуют почти 1,3 тысячи кандидатов от 8 партий. В выборах участвуют и кандидаты в порядке самовыдвижения.