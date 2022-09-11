Секс на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, попал на видео случайных очевидцев

Личности туристов, занявшихся сексом публично, устанавливаются.

Посетители пляжа засняли на видео компанию туристов, которая занималась сексом у моря в Туапсе. Напомним, ролик, вызвавший общественный резонанс, был снят одной из женщин, которая пришла позагорать с ребенком. Посетители пляжа хотели насладиться хорошей погодой, но вместо этого стали свидетелями безобразной сцены. На волнорезе лежали обнаженные женщина и трое мужчин, которые предались плотским утехам на глазах у отдыхающих.

Ролик попал в руки правоохранителей, которые организовали проверку по данному факту.

- Сейчас устанавливаются участники инцидента, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Бесстыдников ждет неприятное общение с полицейскими и наказание за нарушение общественного порядка. Им грозит штраф или арест.