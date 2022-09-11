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Туризм11 сентября 2022 13:15

Секс на пляже в Туапсе, где отдыхали дети, попал на видео случайных очевидцев

Полиция уже проводит проверку
Евгения СОРОКА
Личности туристов, занявшихся сексом публично, устанавливаются.

Личности туристов, занявшихся сексом публично, устанавливаются.

Посетители пляжа засняли на видео компанию туристов, которая занималась сексом у моря в Туапсе. Напомним, ролик, вызвавший общественный резонанс, был снят одной из женщин, которая пришла позагорать с ребенком. Посетители пляжа хотели насладиться хорошей погодой, но вместо этого стали свидетелями безобразной сцены. На волнорезе лежали обнаженные женщина и трое мужчин, которые предались плотским утехам на глазах у отдыхающих.

Ролик попал в руки правоохранителей, которые организовали проверку по данному факту.

- Сейчас устанавливаются участники инцидента, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Бесстыдников ждет неприятное общение с полицейскими и наказание за нарушение общественного порядка. Им грозит штраф или арест.