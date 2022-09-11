Что грозит участникам прилюдного секса на пляже в Туапсе

Личности героев резонансного видео в полиции пока не установили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае разыскивают туристов, которые занялись сексом на глазах у отдыхающих. Напомним, трое мужчин и женщина не постеснялись людей вокруг и предались плотским утехам прямо на пляже. Они залезли друг на друга, расположившись на волнорезе. Момент их бесстыдства записала на видео женщина, пришедшая к морю с ребенком.

Полиция начала проверку после видео с сексом туристов в Туапсе. Сейчас личности всех участников инцидента устанавливаются. А затем, по словам юристов, нарушителей вызовут на допрос.

- Полагаю, что их обнаженный вид на общественном пляже уже может быть расценен как нарушение общественного порядка. В этом случае на всех геров видео составят протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". А далее уже суд назначит им наказание. Их могут оштрафовать на тысячу рублей либо арестовать на 15 суток, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев.