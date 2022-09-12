В Краснодаре идет сильный дождь. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре во время дождя на улицах дежурит 20 единиц водооткачивающей техники. В городе идет залповый ливень. Ожидается, что он продлится до утра 13 сентября.

- Водооткачивающая техника при необходимости готова приступить к ликвидации локальных подтоплений. Также в городе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что на данный момент от жителей города не поступало заявок на откачку ливневых вод. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что традиционные места подтоплений сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

На данный момент по улице Московской проверили на наличие засорений ключевые дождеприемные решетки насосной станции.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Краснодар накрыл грозовой ливень.