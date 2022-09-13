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Общество13 сентября 2022 8:23

В Майкопе 23-летний парень угнал машину местной жительницы

Полицейские установили личность грабителя и вернули автомобиль владельцу
Валерия ГОДОВНИКОВА
Житель Майкопского района угнал машину у девушки

Житель Майкопского района угнал машину у девушки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего парня. Житель Майкопского района угнал машину у девушки.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники ДПС и оперативники уголовного розыска установили местонахождение автомобиля и задержали подозреваемого, - рассказал пресс-секретарь МВД Адыгеи Байзет Гомлешко. - Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что с сентября мошенники обманули жителей Адыгеи на 3,8 млн рублей. За этот период на территории республики зарегистрировано 17 случаев дистанционного мошенничества.