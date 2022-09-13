В Адыгее осудят ветврача, который брал взятки за выдачу свидетельства на мясо

Ветврач брал взятки за выдачу свидетельств на продукцию без проверки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника ветеринарной станции. Мужчина брал взятку за выдачу свидетельств на непроверенное мясо.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год ветврач организовал бизнес с тремя индивидуальными предпринимателями, занимающимися продажей мясной и молочной продукции. За денежный перевод на карту он выдавал им свидетельства о качестве продукции и ее соответствии необходимым нормам без фактической проверки.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время сотрудничества замначальника получил более 250 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела его уволили.