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Общество13 сентября 2022 10:20

В Адыгее осудят ветврача, который брал взятки за выдачу свидетельства на мясо

Делал он это, не глядя на продукцию
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ветврач брал взятки за выдачу свидетельств на продукцию без проверки

Ветврач брал взятки за выдачу свидетельств на продукцию без проверки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника ветеринарной станции. Мужчина брал взятку за выдачу свидетельств на непроверенное мясо.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год ветврач организовал бизнес с тремя индивидуальными предпринимателями, занимающимися продажей мясной и молочной продукции. За денежный перевод на карту он выдавал им свидетельства о качестве продукции и ее соответствии необходимым нормам без фактической проверки.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время сотрудничества замначальника получил более 250 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела его уволили.