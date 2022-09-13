Более 1,8 кг марихуаны обнаружили у жителя Геленджика

Пакеты с наркотиком изъяли Фото: кадр из видео

Более 1,8 килограмма марихуаны обнаружили у жителя Геленджика. Наркотик изъяли во время обысков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские нагрянули домой к 43-летнему мужчине. Как выяснилось, он может хранить наркотики, что и подтвердилось во время обыска. В доме нашли пакеты с марихуаной – более 1,8 килограмма – и почти 7,9 килограммов конопли.

Сам мужчина рассказал, что наркотики купил у неустановленного пока полицией лица. Марихуану он хранил для себя.

- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Геленджику возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что семейная пара из Пскова пыталась провезти в Сочи наркотики в подушке. Возбуждено уголовное дело.