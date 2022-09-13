В Адыгее сократилось число киберпреступлений

В республике число преступлений в интернете сократилось на 6 % Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее количество киберпреступлений уменьшилось на 6%. В стране этот показатель также снизился - 8% от общего числа преступлений, сообщает МВД России. Несмотря на это, местным жителям стоит быть осторожнее, чтобы не попасться на очередную схему мошенников.

- Любой звонок, смс или ссылку в мессенджере якобы от имени банка, полиции или магазина нужно игнорировать. Человеку могут предложить перевести все деньги на «безопасный» счет, оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее. - Варианты бывают разные, а вот цель одна - получить доступ к чужим денежным средствам.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для собственной безопасности необходимо перепроверять полученную информацию от незнакомцев. Для получения достоверных сведений о своих счетах необходимо обращаться в банк. Кроме того, нельзя сообщать никому реквизиты банковской карты, пин-код или пароли доступа из смс.