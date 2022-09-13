Ковер-карту соткали на Театральной площади города за 3,5 часа Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ковер-карту Кубани в честь 85-летия региона соткали в Анапе. Разноцветное полотно создали 44 мастерицы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Почти полсотни рукодельниц собрались во вторник, 13 сентября, на Театральной площади города. В рамках акции «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит» мастерицы создавали карту Краснодарского края. На подготовку полотна понадобилось 3,5 часа – женщины соткали по отдельности муниципалитеты, которые позже объединили.

- Работа продолжится, общая площадь ковра составит 6 квадратных метров. Идейным вдохновителем проекта выступила руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества «Деко» анапского ЦК «Родина» Любовь Маркарян, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Позже ковер-карту Кубани планируют передать в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что в крае к 85-летию со дня образования выпустили памятный штемпель для гашения писем. На оттиске изображены казак на коне, надпись «85 лет Краснодарскому краю» и указаны место и дата гашения.