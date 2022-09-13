Теперь мужчинам грозит до двух лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи двое мужчин выращивали в лесу 35 кустов конопли. Плантацию обнаружили полицейские во время наблюдения за участком с помощью квадрокоптера, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Кусты растения нашли в лесном массиве Лазаревского района. Как выяснилось, за коноплей здесь ухаживали 33-летний и 39-летний жители города.

Теперь «садоводам» грозит до двух лет тюрьмы. На мужчин уже завели уголовное дело.

- Отделом дознания Лазаревского района УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры». На период производства дознания им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе городского УВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Геленджика хранил более 1,8 килограмма марихуаны. На мужчину завели уголовное дело.