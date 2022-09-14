Погибших рыб обнаружили около пляжа Мамайка Фото: https://t.me/wcups

Прокуратура организовала проверку после гибели рыбы в реке Псахо Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, мертвых мальков нашли рядом с устьем реки Псахо вблизи пляжа «Мамайка». Обвинения в массовом море рыбы пали на водоснабжающую компанию, что не подтвердилось.

- Хотим пояснить следующее, что нештатных ситуаций на объектах водоотведения, перекачки и очистки сточных вод, функционирующих в данном районе, с начала года не фиксировалось. Объекты работают в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе водоснабжающей компании.

Эксперты Росрыболовства считают, что причина мора рыбы природная – мальки погибли из-за нехватки кислорода.

Тем временем межрайонная прокуратура Сочи организовала проверку по факту гибели рыбы.

- Специалистами Росрыболовства и Ветуправления приняты меры по забору проб воды и особей рыбы на месте обнаружения замора рыбы. Предварительно, замор рыбы произошел в результате естественных процессов - пересыхания части реки Псахо. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.