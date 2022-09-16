Ольга Бузова без макияжа танцевала под скрипку в горах Сочи

Бузова танцевала рядом с рестораном. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова снова прилетела в Сочи на отдых. Однако на курорте певица сделала себе большой подарок. Красавица купила дом на курорте за 35 миллионов рублей, хотя всем говорила, что за 100 миллионов. Радостное событие Бузова отметила в ресторане.

Певица опубликовала видео в своем блоге, как она танцует. Бузова была полностью без макияжа, с шишкой на голове и в спортивном костюме. Ольга устроила танцы прямо у дверей заведения. На фоне играла песня певицы, а стоящий рядом скрипач подыгрывал в такт музыке. Бузова тоже не отставала и активно двигалась под ритм.

- Обед на Красной Поляне, – похвасталась звезда.

Поклонникам показалось странным это видео: «Ну хоть публику повеселила», «Без фильтров совсем другая», «Вот это отметила», «Как в старые времена».