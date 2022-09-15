Бузову уличили в обмане. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Ольга Бузова давно не решалась купить себе дом в Сочи. Но после недавней поездки на курорт звезда молодежи поняла, что хочет иметь здесь недвижимость. Причем Бузовой понравился дом в горах. Важное для себя решение певица обдумывала с июля. Накануне она в соцсетях заявила, что наконец-то смогла купить особняк за немалые деньги.

Бузова еще во время своего отдыха сказала, что коттедж стоит 100 миллионов рублей. Однако, по словам экспертов, певица явно завысила цену коттеджа в Сочи. Риелторы изучили местный рынок недвижимости и сделали вывод, что дом стоит не больше 35 миллионов рублей. Об этом интернет-портал «7Дней».

Новый дом Ольги Бузовой в Сочи. Фото: агенство недвижимости

-Если оценивать стоимость дома, я склоняюсь к тому, что его стоимость не более 75 миллионов рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 миллионов. Потому что именно этот дом был выставлен в срочном порядке на продажу. - заявил риелтор Юрий Паршиков

Как выглядит элитный особняк Ольги Бузовой в Сочи

Как удалось узнать «Комсомольской правде-Кубань», дом расположен на улице Партизанской в селе Монастырь. К слову, Ольга Бузова купила особняк в коттеджном поселке бизнес-класса. На территории дома находится небольшой бассейн и зона барбекю. С территории открываются живописные виды на горы Красной Поляны. Трехэтажный дом построили из газоблоков. Он имеет площадь 280 квадратных метров и участок в 5,6 соток.

-Дом сдавался в предчистовой отделке, для того, чтобы будущий хозяин смог выполнить косметический ремонт по своему вкусу. Двор благоустроен и озеленен, - рассказали «КП-Кубань» в агентстве недвижимости.