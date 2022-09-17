Благодаря специалистам группы компаний AR GROUP в Сочи появился еще один сквер

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Об открытии сквера на пустующей территории просили местные жители. Реализовать инициативу горожан вместе с городскими властями помог руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

Новый сквер получил свое название в честь юбилейной даты - 85-летия Краснодарского края.

- Для того, чтобы благоустроить этот участок и сделать его новой точкой притяжения для жителей всего микрорайона, нашей командой был взят очень интенсивный темп работы. В итоге на все работы ушел один месяц, что, конечно, довольно хороший результат. Гордимся мы и тем, что в Год экологии, объявленный главой города Сочи Алексеем Копайгородским, использовали здесь экологичные материалы, установили энергосберегающпие светильники. Сам сквер рассчитан для разных видов активности. Здесь есть пешеходные дорожки для прогулок, открыта игровая площадка для детей помладше, для поклонников спорта и здорового образа жизни есть отдельная зона воркаута, а также установлены уличные тренажеры, - рассказал руководитель AR GROUP Айк Зебелян.

Сквер в честь 85-летия Краснодарского края открыт для всех желающих, вход свободный.