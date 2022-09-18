В ДТП пострадали оба водителя и пятилетний пассажир Фото: ГИБДД УВД по Сочи

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с двумя легковушками в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по городу.

Авария произошла в субботу, 17 сентября, в 06:55 на трассе «Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия». Водитель Mazda, проезжавший в районе поселка Вардане, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. В этот момент легковушка столкнулась с Toyota Ist.

- В результате ДТП пострадали оба водителя и пятилетний пассажир Toyota Ist, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», сообщала о том, что три человека погибли в ДТП с двумя загоревшимися легковушками в Кавказском районе. Пострадавшего ребенка госпитализировали.