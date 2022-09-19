ЦУР и Минобразования Адыгеи запустили образовательный проект для школьников

Создание образовательного проекта приурочили к 100-летию Адыгеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр управления регионом и Минобразования Адыгеи создали для старшеклассников «ЦУР Медиа». Образовательный проект приурочен к 100-летию Адыгеи.

- Прошла первая встреча со школьниками десятых классов. На ней ребята узнали о деятельности ЦУР Республики Адыгея, как выстраивается работа органов государственной власти в социальных сетях. Я поделился опытом развития собственных проектов в личных аккаунтах соцсетей, – рассказал руководитель республиканского ЦУР Казбек Коджешау.

В рамках проекта для заинтересованных школьников проведут мастер-классы по поиску инфоповодов, написанию постов, продвижению, созданию дизайна и видеоконтента, как работать в прямом эфире.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студенты Майкопского университета рассказали о практике в ЦУР Адыгеи. Ребята научились работать с системами обратной связи.