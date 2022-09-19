Татьяну не могут найти почти месяц Фото: Личный архив

Голую виновницу ДТП под Краснодаром ищут почти месяц. Об этом kuban.kp.ru сообщили в полиции Краснодара.

Напомним, авария произошла в середине августа на трассе М-4 «Дон». Автомобиль Татьяны совершил странный маневр и врезался в "ВАЗ". Но он остался целым. А женщина закрылась в салоне авто, находясь на рулем абсолютно голой.

На заднем сиденье находился сын женщины-водителя. Очевидцы сразу обвинили ее в употреблении запрещенных веществ.

- В результате аварии травмы получили 3-летний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую увезли в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель отечественной легковушки от госпитализации отказался. Ему назначили амбулаторное лечение. А вот предполагаемая виновница аварии с места скрылась.

Позже полиция и родня объявили ее в розыск, но пока безрезультатно.