На Кубани до 23 сентября продлили штормовое предупреждение по сильным дождям

На Кубани продлили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани до 23 сентября продлили штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозами, градом и молниями.

- С 20 на 21 сентября, в первой половине ночи, и до конца суток 21 числа, а также в течение 22 и 23 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ближайшие дни на Кубани усилится и ветер. Порывы местами будут достигать 20-22 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий в непогоду, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В случае ЧС необходимо звонить по номеру «112».