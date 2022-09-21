Детский сад в хуторе Ленина Краснодара планируют достроить в 2023 году

Новый детский сад планируют достроить во втором квартале 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Детский сад в хуторе Ленина Краснодара планируют достроить во втором квартале 2023 года. Дошкольное учреждение уже готово на 42%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый детсад рассчитан на 210 мест. На площадке задействованы 45 строителей и две единицы техники. Всего в двухэтажном здании подготовят 11 групп, пищеблок, прачечную, медпункт, физкультурный и спортивный залы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достроили детский сад на 350 мест по улице Кирилла Россинского.

- На данный момент в городе разрабатывают проекты 46 детских садов и продолжают строительство 32 учреждений, - рассказал и.о. директора департамента строительства Александр Мадовский.