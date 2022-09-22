Мужчина сдал запчасти на металлолом, а деньги забрал себе Фото из архива КП

На Кубани работник автосервиса разобрал грузовик клиента и сдал на металлолом. Теперь ему грозит уголовный срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Крыловском районе. Мужчина оставил свой КамАЗ в автомастерской на ремонт. Но, вернувшись, грузовик он не нашел. В странном исчезновении машины начала разбираться полиция.

Как выяснилось, к этому причастен 61-летний работник автосервиса. Оказалось, что мужчина разобрал КамАЗ на запчасти, сдал их на металлолом, а деньги забрал себе. Ущерб уже оценили в 400 тысяч рублей.

Теперь сотруднику автомастерской грозит уголовный срок – до шести лет тюрьмы.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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