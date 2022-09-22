Оперштаб Кубани опроверг выдачу повесток на улице в Краснодаре

Информация оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперативный штаб Кубани опроверг выдачу повесток на улице в Краснодаре. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что два человека в военной форме выдают документы на пересечении Российской и Черкасской.

- Военный комиссариат не занимается раздачей повесток на улицах. Работа ведется только адресно и только с теми резервистами, которые обладают нужными военно-учетными специальностями, имеют опыт военной службы, - сообщили в региональном оперштабе.

Накануне в крае опровергли информацию о первоочередной мобилизации граждан, прибывших в регион после 2015 года. Ложные сведения до этого также распространяли в соцсетях

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались накануне, 21 сентября.