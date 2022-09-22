В оперштабе Кубани назвали фейком информацию о запрете военнообязанным уезжать из региона

Информацию назвали фейком Фото: t.me/opershtab23

В оперативном штабе Кубани назвали фейком информацию о запрете военнообязанным уезжать из региона. Ранее в социальных сетях сообщали ложные сведения об ограничениях на территории края.

- Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края – фейк. Никаких ограничений на передвижение не вводили, - сообщили в региональном оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что ложью оказалась и выдача повесток на улицах Краснодара. В соцсетях утверждали, что два человека в военной форме выдают документы на пересечении Российской и Черкасской.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались накануне, 21 сентября.