Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Завершены поиски без вести пропавшего 19-летнего парня в Тимашевске. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Валерий Ярытык пропал 8 сентября – тогда он не вернулся домой и перестал выходить на связь. Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Парня искали по всему городу. И спустя две недели его удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился Валерий, волонтеры не уточняют.