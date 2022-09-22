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Общество22 сентября 2022 10:40

Завершены поиски без вести пропавшего 19-летнего парня в Тимашевске

Молодой человек исчез 8 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Поиски завершены Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Завершены поиски без вести пропавшего 19-летнего парня в Тимашевске. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Валерий Ярытык пропал 8 сентября – тогда он не вернулся домой и перестал выходить на связь. Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Парня искали по всему городу. И спустя две недели его удалось найти.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился Валерий, волонтеры не уточняют.