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Общество22 сентября 2022 11:58

В Краснодаре временно перекрыли часть одной из полос по улице Захарова

Водители не смогут проехать с 22 по 28 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Ограничение ввели с 22 по 28 сентября Фото из архива КП

Ограничение ввели с 22 по 28 сентября Фото из архива КП

В Краснодаре временно перекрыли часть одной из полос по улице Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение введено на период с 22 по 28 сентября для переустройства подземных сетей газопровода при строительстве Яблоновского моста.

Так, водители не смогут проехать по центральной полосе нечетной стороны улицы Захарова по пути от центра города к Яблоновскому мосту - перед разворотным кольцом трамвая.

- На участке установлены ограждения и временные дорожные знаки. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре запретят остановку на участке улицы Зиповской. Водители не смогут припарковаться здесь с 17 октября.