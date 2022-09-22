Ранее суд обязал самого владельца снести самострой Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Двухэтажный самострой снесли по Проспекту Чекистов в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здание ранее появилось по Проспекту Чекистов, 44/4. Но собственник разрешение на строительство не получал. На первом этаже самостроя работала автомойка самообслуживания. Кроме того, часть здания занимала общественную территорию.

Мэрия Краснодара обратилась с иском в суд. В администрации потребовали снести незаконную постройку. В марте краевой Арбитражный суд обязал владельца в течение месяца убрать самострой. Но за несколько месяцев здание так и не убрали.

- При содействии отдела службы судебных приставов по Западному округу спорный объект был снесен, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре снесли незаконный цветочный павильон. Магазин находился по улице Красных Партизан.