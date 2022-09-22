Информация оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию о досмотре сотрудниками ДПС водителей на въезде в Краснодар. Сообщения с фейком ранее распространились в социальных сетях.

Авторы утверждали, что по пути в краевой центр через Яблоновский мост припаркована машина. Около нее якобы стоят сотрудники ДПС, которые останавливают всех водителей.

- Патрули, которые всегда работают на всех основных въездах в Краснодар, в том числе и на Яблоновском мосту, продолжают работать в обычном режиме. Проверочные и досмотровые мероприятия проводятся только в рамках оперативно-розыскных или профилактических мероприятий. Никаких дополнительных, а уж тем более тотальных проверок, нет, - сообщили в региональном оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что информацию о запрете военнообязанным уезжать из региона назвали фейком. Как сообщили в краевом оперштабе, никаких ограничений в крае не вводили.