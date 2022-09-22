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Общество22 сентября 2022 17:53

Завершены поиски бесследно пропавшего 6-летнего мальчика в Краснодаре

Ребенок жив и здоров
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре нашли бесследно пропавшего мальчика. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре нашли бесследно пропавшего мальчика. Фото: «Лиза Алерт».

Завершены поиски бесследно пропавшего 6-летнего мальчика в Краснодаре. Его нашли живым и здоровым.

- О местонахождение ребенка было неизвестно с 16:00. Мальчик ростом 122 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что он был одет в серую кофту с летучей мышью «Бэтмен». Также ярко-синие штаны с белой надписью и черные кроссовки.

На данный момент все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре больше трех часов не могут найти 6-летнего мальчика.