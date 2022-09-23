В Сочи самый дешевый дом с видом на море стоит 6,9 млн рублей

На самый бюджетный дом с видом на море придется потратить 6,9 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи самый дешевый дом с видом на море можно приобрести за 6,9 миллиона рублей. При этом максимальная стоимость достигает 1 миллиарда рублей. Такие данные озвучили «Кубань Информ» в местном агентстве недвижимости.

Всего на курорте на продажу выставлены 7,3 тысячи частных домов. При этом предложений о недвижимости с видом на море стало меньше на 5,84%. Уточняется, что средний ценник на такое жилье достигает 45 миллионов рублей.

Так, дом с самой низкой стоимостью - 6,9 млн - площадью 60 квадратных метров и участком в 3,5 сотки находится в поселке Горное Лоо. А самый роскошный вариант предлагают в Центральном районе Сочи. Четырехэтажный дом имеет площадь 600 квадратных метров и участок в 6 соток, а цена поднята до 1 миллиарда рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о самом дорогом доме в Красной Поляне. Недвижимость площадью 927 квадратных метров и с участком более 1 гектара выставили на продажу за 1 млрд рублей.