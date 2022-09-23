На Кубани 19-летний парень пришел в гости к возлюбленной и украл телефон ее матери

Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани 19-летний парень украл телефон матери своей возлюбленной. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, девушка пригласила парня к себе домой. Мама и дочь общались с пришедшим гостем и угощали его, но в какой-то момент отвлеклись. Тут-то парень и обратил внимание на телефон, который хозяйка оставила рядом с ним. Он быстро забрал мобильник и ушел.

Сам телефон парень решил продать. А деньги забрал себе и потратил. Позже и похитителя, и пропажу нашли полицейские. Телефон вернули хозяйке, а преступника отправили на допрос.

Сейчас расследование дела завершено.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крыловском районе работник автосервиса разобрал грузовик клиента и сдал на металлолом. Возбуждено уголовное дело.