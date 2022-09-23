На Кубани водитель автобуса насмерть сбил 48-летнюю женщину

Водитель не заметил в темноте женщину и сбил ее Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель насмерть сбил 48-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в Усть-Лабинском районе. Предварительно, автобус «КАВЗ» проезжал по трассе «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края». В этот момент здесь в попутном направлении шла женщина. Не заметив в темноте пешехода, водитель наехал на него.

В результате женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе 17-летний подросток сел за руль авто и устроил ДТП. Водителя госпитализировали.