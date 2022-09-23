Против застройщика подали иски в суд Фото из архива КП

Застройщик устроил две крупных аварии на водопроводе в Сочи. Против него уже подали иск в суд. Водоканал собирается принудить его восстановить коммуникации через суд.

Так, на улице Белых Акаций дважды прорывало магистральный водовод. Поломки связаны с незаконным строительством застройщика. Первая из них произошла 22 августа, а вторая – накануне, 22 сентября. Но, несмотря на запрет суда на строительство на этом участке, застройщик продолжил работы.

- Поданы два исковых заявления в Адлерский районный суд Сочи о признании строительства в охранной зоне водовода незаконными и требовании привести участок в первоначальное состояние, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании.

Инженерные коммуникации, пролегающие в зоне стройплощадки, регулярно подвергались разрушительному воздействию, а сотрудники водоканала были вынуждены устранять повторяющиеся прорывы на водоводе. Очередной из них произошел накануне 22 сентября.

Теперь организация планирует взыскать с застройщика более 5 миллионов рублей – сумму, которая ушла на восстановление сети. Известно, что заседания пройдут уже 12 октября и 7 ноября.