Глава Адыгеи возглавил призывную комиссию по мобилизации в республике

В Адыгее призывную комиссию возглавил Мурат Кумпилов. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее начала свою работу призывная комиссия по мобилизации граждан. Ее деятельностью руководит глава региона Мурат Кумпилов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Все мы понимаем важность исполнения Указа Президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации для защиты наших граждан, суверенитета и национальных интересов страны, - написал глава республики Мурат Кумпилов - Уже состоялось несколько совещаний, в ходе которых поставил перед ответственными лицами первоочередные задачи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее мобилизованные и контрактники получат по 100 тысяч рублей. Постановление о единовременной выплате опубликовали на сайте администрации республики.